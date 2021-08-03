В Киеве обокрали дочь чиновника режима Януковича: из квартиры вынесли миллионы, – СМИ

В Киеве обокрали элитную квартиру Дарьи Ильяшовой – ее отец работал главой Службы внешней разведки Украины. Сейчас он, вероятно, скрывается от правосудия в России.

Григорий Ильяшов также состоял в браке с одиозной руководительницей Минюста времен правительства Азарова – Еленой Лукаш. Дарья – это его дочь от первого брака.

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Информацию пока не подтвердили официально. Подробности ограбления рассказывает издание "Обозреватель".

Реальная сумма похищенного скрывается

Это произошло в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки". 32-летняя Дарья обнаружила взлом квартиры. Из квартиры исчезло около 100 тысяч долларов и 5 тысяч евро – это примерно 2,8 миллиона в гривневом эквиваленте. Отмечается, что реальная сумма похищенного значительно больше.

Там исчезли дорогие часы и ювелирка. К тому же сумму украденной наличности уменьшили, чтобы не возникало лишних вопросов,

– утверждает собеседник издания.

Кто такой Григорий Ильяшов

Он служил в КГБ СССР, СБУ, был народным депутатом-регионалом. Четыре года до Революции Достоинства возглавлял Службу внешней разведки Украины. В феврале 2014-го он был снят указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова.

Журналист Юрий Бутусов писал, что Ильяшов по сути парализовал разведслужбу и не принял никаких мер для информирования руководства Украины об угрозе российского вторжения. Он якобы "сливал" данные россиянам.



Григорий Ильяшов и Елена Лукаш / Фото focus.in.ua

По информации "Обозревателя", на дочери Ильяшова, помимо квартиры в "Новопечерских Липках" стоимостью около миллиона долларов (записанной на нее в 2013 году), есть и другая элитная недвижимость – в том числе и в оккупированном Россией Крыму.