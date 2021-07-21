Главу автомобильной инспекции Ставропольского края Сафонова и 6 участников преступной группы подозревают в получении взятки в размере 19 миллионов рублей (около 7 миллионов гривен). Часть этих денег наличными нашли в доме начальника российской ГАИ.

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В сеть выложили фотографии из особняка полковника полиции. Похоже, что почти все незаконно полученные деньги "конвертировали" в позолоченные унитазы, умывальники, декор стен и потолка и ценную мебель.

"Скромное" жилье

Кроме перечисленного имущества, Сафонов обустроил себе бильярдную, баню и тренажерный зал.

Состояние главы российской автоинспекции / Фото СК России и Александра Хинштейна

Коррупционная схема

По данным следователей, в течение нескольких лет Сафонов и его подчиненные изготавливали фальшивые пропуски, что позволяли перевозчикам зерна и других товаров транспортировать их с нарушениями. За подготовку этих "документов" инспекторы получали взятки.

В домах подозреваемых и по месту работы провели более 80 обысков. Изъяли немалые суммы, автомобили, ценные вещи и документы.

Сафонова и других подозреваемых задержали. Им должны избрать меры пресечения. Расследование продолжается.

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