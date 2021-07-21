Главу автомобильной инспекции Ставропольского края Сафонова и 6 участников преступной группы подозревают в получении взятки в размере 19 миллионов рублей (около 7 миллионов гривен). Часть этих денег наличными нашли в доме начальника российской ГАИ.
К теме Царь всей России: появились подробности сверхраскошного дворца Путина в Геленджике – яркие фото
В сеть выложили фотографии из особняка полковника полиции. Похоже, что почти все незаконно полученные деньги "конвертировали" в позолоченные унитазы, умывальники, декор стен и потолка и ценную мебель.
"Скромное" жилье
Кроме перечисленного имущества, Сафонов обустроил себе бильярдную, баню и тренажерный зал.
Состояние главы российской автоинспекции / Фото СК России и Александра Хинштейна
Коррупционная схема
По данным следователей, в течение нескольких лет Сафонов и его подчиненные изготавливали фальшивые пропуски, что позволяли перевозчикам зерна и других товаров транспортировать их с нарушениями. За подготовку этих "документов" инспекторы получали взятки.
В домах подозреваемых и по месту работы провели более 80 обысков. Изъяли немалые суммы, автомобили, ценные вещи и документы.
Сафонова и других подозреваемых задержали. Им должны избрать меры пресечения. Расследование продолжается.
Экскурсия по поместью Алексея Сафонова: смотрите видео
"Стиль Пшонки" в Украине: что известно
- После Революции Достоинства украинцы узнали о том, как жила "элита" во времена Виктора Януковича. Первыми увидели состояние экс-генпрокурора Виктора Пшонки: древние иконы и картины, похищенные Евангелия, яйца Фаберже, оружие, награды и многое другое.
- Впоследствии необычные портреты нашли в доме Сергея Кивалова, а высокое искусство – в имении Януковича в Межигорье.
- Украинский политикум в целом любил странные подарки: золотой батон, портреты, золотая лопата и рукомойники, несколько миллионов наличными и "умные" часы.