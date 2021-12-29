В Киеве официально запустили услугу предоплаченной парковки

Первые представители бизнеса подписали договор с Киевом о предоплаченной парковке. Они выкупили у города 8 паркомест стоимостью почти 8 600 гривен за каждое.

По словам заместителя мэра Киева Константина Усова, клиентами столицы по предоплате парковочных мест стали бизнес-центр "София" на улице Рыльского и ресторан Citronelle на улице Богдана Хмельницкого.

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Чиновники КГГА уже предоставили представителям бизнеса таблички о бронировании паркомест.

Контракт будет действовать до начала аукционов

Согласно официальным данным, ресторан арендовал выделенные двух паркомест. В бизнес-центре собираются оставлять на официальных площадках 6 автомобилей.

Договор о предоплате будет действовать до того момента, когда в КГГА запустят систему аукционов.

Усов утверждает, что раньше работники бизнеса устанавливали на этих площадках полосатые конусы, а оставлять машины посетителям разрешали охранники.

Город собрал конусы и предложил бизнесу альтернативу: официальный договор о бронировании машиноместа путем использования официального городского знака единого стандарта и прозрачной оплаты. Каждый имеет право забронировать на нужды собственного бизнеса 40% паркплощадки. Для ТОП-менеджмента, для клиентов или для ландшафтной статуи – на усмотрение контрагента,

– подчеркнул Усов.

Также чиновник отметил, что чиновники еженедельно забирают конусы со многих самозахваченных мест коммунальных площадок.

Поступления в бюджет растут

Заммэра Киева говорит, что с момента активизации работы КГГА в борьбе с незаконной парковкой, в столице наблюдается тенденция к увеличению пользования водителями платных площадок. Только в ноябре автовладельцы заплатили 2,75 миллионов гривен за услуги парковки. Кроме того, водители перечислили в бюджет около 6 миллионов гривен штрафов.