В Киеве ограничат работу метро: какие станции и почему закроют

Власти Киева предупредили о возможных изменениях работы метро 25 сентября. В частности, будет ограничен вход пассажиров на трех станциях.

Это связано с проведением матча на НСК "Олимпийский". Игра начнется в 17:00. На поле встретятся команды "Шахтер" (Донецк) и "Верес" (Ровно).

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Где ждать ограничения

Запускать пассажиров временно будет запрещено на:

станции "Олимпийская";

станции "Дворец спорта";

станции "Площадь Льва Толстого".

Ограничения будут действовать перед началом матча и после его окончания.

В Киеве из-за футбола закроют на вход три станции метро / Карта Google Maps

Коллапс на "Арсенальной"

Гигантская толпа буквально заблокировала эту станцию 23 сентября. Это произошло из-за митингов, которые в течение дня проходили под Верховной Радой. В конце концов тысячи людей застряли на входе в подземку. При этом практически никто из них не соблюдал социальной дистанции и требования быть в маске.