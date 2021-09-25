Це пов'язано із проведенням матчу на НСК "Олімпійський". Гра розпочнеться о 17:00. На полі зустрінуться команди "Шахтар" (Донецьк) та "Верес" (Рівне).

За темою У Києві через Суперкубок України обмежать входи у метро

Де чекати на обмеження

Запускати пасажирів тимчасово буде заборонено на:

станції "Олімпійська";

станції "Палац спорту";

станції "Площа Льва Толстого".

Зверніть увагу! Обмеження діятимуть перед початком матчу і після його закінчення.

У Києві через футбол закриють на вхід три станції метро / Карта Google Maps

Колапс на "Арсенальній"

Велетенський натовп буквально заблокував цю станцію 23 вересня. Це сталося через мітинги, які впродовж дня відбувалися під Верховною Радою. Зрештою тисячі людей застрягли на вході в підземку. При цьому практично ніхто з них не дотримувався соціальної дистанції та вимоги бути в масці.