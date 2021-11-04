В Киеве от коронавируса умер 8-летний мальчик

В столице от осложнений коронавирусной болезни умер 8-летний мальчик. Сердце ребенка перестало биться 3 ноября.

О трагедии сообщил во время заседания мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что сейчас сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается по всей Украине.

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Под ударом пандемии даже дети

Особое беспокойство у главы столицы вызвал тот факт, что все чаще тяжелое течение COVID-19 начали замечать у маленьких пациентов. Некоторые из них даже становятся жертвами страшной болезни.

Ситуация с распространением вируса в стране в целом достаточно тревожная. Украина сегодня – третья в мире и вторая в Европе по смертности от COVID-19. В Киеве на этой неделе – от 40 до более 60 летальных случаев в сутки. За минувшие сутки, например, 41 смерть, в том числе умер 8-летний мальчик,

– забил тревогу Кличко.

Он также подчеркнул, что каждый день в больницы Киева попадает примерно 500 человек, большинство из которых – в крайне тяжелом состоянии.

Болезнь забирает невакцинированных

По словам мэра столицы, 99% госпитализированных пациентов с коронавирусом являются невакцинированными. Более того, все умершие от этой болезни за последнее время киевляне не получали прививки.

Кличко убежден, что такая жуткая статистика – это лучший ответ противникам вакцинации.

Больницам грозит коллапс

Глава города призвал киевлян вакцинироваться, чтобы не допустить перегрузки больниц. Ведь уже сейчас там занято 70% коек с кислородом. А при нынешней волне потребность в нем выросла втрое.

За последние сутки в Киеве обнаружили 1836 новых случаев коронавируса. В больницы госпитализировали 255 человек с подтвержденным диагнозом.

Течение коронавирусной болезни / инфографика 24 канала

Виталий Кличко сообщил о смерти 8-летнего киевлянина от коронавируса: видео