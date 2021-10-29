Родила сына и почти сразу умерла: детали трагической смерти от COVID-19 учительницы из Киева

В Киеве от осложнений коронавирусной болезни скончалась 34-летняя учительница английского языка Ирина Шамота. За 11 дней до смерти она родила второго ребенка, но практически не успела его увидеть. Когда именно не стало женщины, неизвестно, но сообщение о ее смерти появилось 28 октября.

Как написала телеведущая Маричка Падалко, умершая учительница работала в столичной средней школе №155, где учились ее дети.

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Болезнь настигла женщину во время беременности

Выяснилось, что Шамота узнала о диагнозе на последних неделях беременности. В конце концов, она оказалась в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Как пишут Новости.Live, женщина не хотела афишировать свои проблемы со здоровьем, поэтому о COVID-19 рассказала только самым близким людям.

Прибыла в 4-й родильный и позвонила, что она неподалеку от меня. Ей сказали ложиться в больницу, но она отказалась. Почему так – не знаю и не понимаю. Должны были еще поговорить на этот счет, но так и не сложилось. Позже написала, что ей очень плохо, она дома. А уже 18 октября написала в инстаграме, что 17 октября родила мальчика. Все... После того на мои сообщения не отвечала,

– рассказала коллега и подруга покойной.



Ирины Шамоты не стало спустя 11 дней после родов / Фото из фейсбука Марички Падалко

Сиротами остались двое детей

У умершей женщины остались двое детей – дочь София, которая учится в третьем классе, и новорожденный сын. Сейчас о девочке заботится отец, а за новорожденным малышом ухаживают тетя по папиной линии и бабушка по матери.

Одна из подруг Ирины убеждена, что коронавирус оказал существенное влияние на ее роды. По словам женщины, роженице назначали лечение, но соблюдала ли она его – неизвестно. Мать заботилась о будущем сыне и боялась ему навредить.

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Теплые воспоминания родителей и учащихся

Дети, которых учила Ирина Шамота, и их родители, вспоминают ее только как доброго и отзывчивого человека. Так же о ней отзываются ее друзья – как о невероятной хозяйке, хорошей маме и замечательном профессионале.

Коллеги учительницы рассказали, что в школе она работала с 2009 года и всегда всех поражала боевым характером – своих питомцев женщина была готова защищать, как волчица.

Смерть супругов на Львовщине: похожая история

В Новояворовской больнице Львовской области в один день умерли 66-летние мужчина и женщина, которые были вместе всю жизнь. Супруги боролись за жизнь в одной палате реанимации. Однако, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Ни один из умерших не был вакцинирован.

Текст публикации Марички Падалко:

Беда – ближе, чем кажется. Это учительница английского, средняя школа 155, где учатся мои дети, Ирина Валерьевна Шамота.

11 дней назад она родила здорового ребенка, но сама не пережила COVID-19.

Она заболела на последних неделях беременности, была в крайне тяжелом состоянии в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Без мамы остались двое детей. Если кто-то из бывших учеников может помочь ее семье, есть номер карты ее мужа.

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