В Киеве открыли горельеф Богдана Ступки: выдающемуся актеру было бы 80 лет
Источник:КГГА
В Киеве в день рождения Богдана Ступки, 27 августа, открыли его горельеф. Скульптура будет украшать дом на улице Заньковецкой, 1/3, где и жил выдающийся украинский актер.
На открытии присутствовали различные деятели искусств и вся семья Богдана Ступки. Ведущим мероприятия был его сын – Остап. На мероприятии также был внук Богдана Ступки Дмитрий.
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В Киеве может появиться и сквер в честь актера
К слову, горельеф на доме – это первый шаг в чествовании памяти выдающихся деятелей искусста. В КГГА есть инициатива по переименованию одного из столичных скверов в честь Богдана Ступки.
В Киеве открыли горельеф Богдана Ступки: фото КГГА
Были подвластны разные образы
Ступка сыграл более 100 ролей в театре и кино. Коллеги называли его самым выдающимся актером."Один из величайших актеров нашего времени, которому были подвластны любые образы и персонажи, он сыграл множество незабываемых ролей в театре и кино, покорив сердца миллионов зрителей мастерством и темпераментной игрой", – говорится в биографии Ступки на сайте calendate.com.ua
Богдан Ступка / Kinorium
Важные факты о Богдане Ступке
Среди фильмов, в которых сыграл Ступка, можно назвать:
- "Белая птица с черной отметиной" (1970)
- "Огнем и мечом" (1999)
- "Водитель для Веры" (2004)
- "Тарас Бульба" (2009)
В 2011 году получил звание "Герой Украины".Интересно! Богдан Ступка занимал пост министра культуры и искусств Украины в 1999-2001 годах, а также был художественным руководителем Национального академического драматического театра имени Франко.
Умер в Киеве 22 июля 2012 года. Ему было 70 лет.