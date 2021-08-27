На открытии присутствовали различные деятели искусств и вся семья Богдана Ступки. Ведущим мероприятия был его сын – Остап. На мероприятии также был внук Богдана Ступки Дмитрий.
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В Киеве может появиться и сквер в честь актера
К слову, горельеф на доме – это первый шаг в чествовании памяти выдающихся деятелей искусста. В КГГА есть инициатива по переименованию одного из столичных скверов в честь Богдана Ступки.
В Киеве открыли горельеф Богдана Ступки: фото КГГА
Были подвластны разные образы
Ступка сыграл более 100 ролей в театре и кино. Коллеги называли его самым выдающимся актером.
Богдан Ступка / Kinorium
Важные факты о Богдане Ступке
Среди фильмов, в которых сыграл Ступка, можно назвать:
- "Белая птица с черной отметиной" (1970)
- "Огнем и мечом" (1999)
- "Водитель для Веры" (2004)
- "Тарас Бульба" (2009)
В 2011 году получил звание "Герой Украины".
Умер в Киеве 22 июля 2012 года. Ему было 70 лет.