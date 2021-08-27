На открытии присутствовали различные деятели искусств и вся семья Богдана Ступки. Ведущим мероприятия был его сын – Остап. На мероприятии также был внук Богдана Ступки Дмитрий.

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В Киеве может появиться и сквер в честь актера

К слову, горельеф на доме – это первый шаг в чествовании памяти выдающихся деятелей искусста. В КГГА есть инициатива по переименованию одного из столичных скверов в честь Богдана Ступки.

В Киеве открыли горельеф Богдана Ступки: фото КГГА

Были подвластны разные образы

Ступка сыграл более 100 ролей в театре и кино. Коллеги называли его самым выдающимся актером.

"Один из величайших актеров нашего времени, которому были подвластны любые образы и персонажи, он сыграл множество незабываемых ролей в театре и кино, покорив сердца миллионов зрителей мастерством и темпераментной игрой", – говорится в биографии Ступки на сайте calendate.com.ua



Богдан Ступка / Kinorium

Важные факты о Богдане Ступке

Среди фильмов, в которых сыграл Ступка, можно назвать:

"Белая птица с черной отметиной" (1970)

"Огнем и мечом" (1999)

"Водитель для Веры" (2004)

"Тарас Бульба" (2009)

В 2011 году получил звание "Герой Украины".

Интересно! Богдан Ступка занимал пост министра культуры и искусств Украины в 1999-2001 годах, а также был художественным руководителем Национального академического драматического театра имени Франко.

Умер в Киеве 22 июля 2012 года. Ему было 70 лет.