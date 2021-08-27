На відкритті були присутні різні діячі мистецтв та вся родина Богдана Ступки. Ведучим заходу був його син – Остап. На заході також був онук Богдана Ступки – Дмитро.

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У Києві може з'явитися й сквер на честь актора

До слова, горельєф на будинку – це перший крок у вшануванні пам’яті видатних митців. У КМДА є ініціатива щодо перейменування одного зі столичних скверів на честь Богдана Ступки.

У Києві відкрили горельєф Богдана Ступки: фото КМДА

Були підвладні різні образи

Ступка зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. Колеги називали його найвидатнішим актором.

Богдан Ступка

Богдан Ступка / Kinorium

Важливі факти про Богдана Ступку

Серед фільмів, у яких зіграв Ступка, можна назвати:

  • "Білий птах з чорною відзнакою" (1970)
  • "Вогнем і мечем" (1999)
  • "Водій для Віри" (2004)
  • "Тарас Бульба" (2009)

У 2011 році отримав звання "Герой України".

Помер у Києві 22 липня 2012 року. Йому було 70 років.