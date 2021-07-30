В Киеве парень якобы подорвал себя в недостроенной психбольнице
Источник:"Киев Оперативный"
В Киеве поздно вечером 29 июля на улице Кирилловской произошел мощный взрыв. В соцсетях утверждают, что у заброшенной недостроенной психбольнице гуляли парень и девушка, якобы парень сам себя взорвал.
Официальной информации от полиции пока нет. Правоохранители лишь уточнили, что были сообщения о взрыве.
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Вроде парень себя подорвал
В сообществе "Киев оперативный" отмечается, что в недостроенной психбольнице гуляли молодые люди, девушка вышла из нее и в это время прогремел мощный взрыв. Якобы парень, который был вместе с этой девушкой, сам подорвался.
Это произошло около 23:00.
Безо всяких шансов на жизнь – умер на месте. Говорят, что парень сам себя взорвал. Чем именно – должно установить следствие,
– говорится в сообщении.
Взрыв слышали повсюду
Люди, которые слышали взрыв пишут в комментариях под заметкой. Вот несколько сообщений:
- "В Кадетской роще аж окна задрожали от взрыва"
- "В 23.07 у нас во дворе на Академика Ромоданова сигнализация на машинах сработала, соседи ходили смотреть, что случилось. Думали, что где-то рядом. Собака испугалась тоже".
- "Сила взрыва была такой, что я на Отрадном услышал".
- "Аналогично на Нивках"
- "Татарка подпрыгнула"
- "На Академгородок было слышно"
Девушка, которая была с парнем / Скриншот из видео Дмитрия Михайлюка