В Киеве парень якобы подорвал себя в недостроенной психбольнице

В Киеве поздно вечером 29 июля на улице Кирилловской произошел мощный взрыв. В соцсетях утверждают, что у заброшенной недостроенной психбольнице гуляли парень и девушка, якобы парень сам себя взорвал.

Официальной информации от полиции пока нет. Правоохранители лишь уточнили, что были сообщения о взрыве.

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Вроде парень себя подорвал

В сообществе "Киев оперативный" отмечается, что в недостроенной психбольнице гуляли молодые люди, девушка вышла из нее и в это время прогремел мощный взрыв. Якобы парень, который был вместе с этой девушкой, сам подорвался.

Это произошло около 23:00.

Безо всяких шансов на жизнь – умер на месте. Говорят, что парень сам себя взорвал. Чем именно – должно установить следствие,

– говорится в сообщении.

Взрыв слышали повсюду

Люди, которые слышали взрыв пишут в комментариях под заметкой. Вот несколько сообщений:

"В Кадетской роще аж окна задрожали от взрыва"

"В 23.07 у нас во дворе на Академика Ромоданова сигнализация на машинах сработала, соседи ходили смотреть, что случилось. Думали, что где-то рядом. Собака испугалась тоже".

"Сила взрыва была такой, что я на Отрадном услышал".

"Аналогично на Нивках"

"Татарка подпрыгнула"

"На Академгородок было слышно"



Девушка, которая была с парнем / Скриншот из видео Дмитрия Михайлюка