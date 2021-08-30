В Киеве патрульные случайно задержали мужчину с гранатой, который находился в розыске

Правоохранители Киева, которые патрулировали Виноградарь, задержали вооруженного боеприпасом молодого человека. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник находится в розыске.

Инцидент произошел 29 августа, когда инспекторы полиции патрулировали проспект Георгия Гонгадзе. Правоохранители увидели мужчину, который показался им подозрительным.

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Увидев полицейских, злоумышленник заметно занервничал, из-за чего копы решили его проверить.

Носил в сумке боевую гранату



Злоумышленник нервничал при виде полиции / Фото патрульной полиции Киева

Во время поверхностной проверки патрульные нашли в наплечной сумке мужчины гранату.

Злоумышленника задержали, а во время проверки его личности инспекторы выяснили, что мужчина находится в розыске из-за совершения преступления.

На место происшествия вызвали следователей, которые задокументировали все обстоятельства преступления.



Граната лежала в сумке злоумышленника / Фото патрульной полиции Киева

Кроме того, копам пришлось звонить взрывотехникам, которые обезвредили боеприпас и отправили его на экспертизу.

По факту незаконного владения боеприпасами открыли соответствующее уголовное производство. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.