В Киеве пьяные молодые люди забросали камнями троллейбус

Двое мужчин под влиянием алкоголя решили разбить лобовое стекло общественного транспорта. В результате инцидента у троллейбуса появилась масштабная "паутина" и сломались стеклоочистители.

Как отметили в полиции Киева, сообщение о совершении хулиганства на улице Лаврской поступило к ним ночью 30 августа. Когда патрульные и следователи приехали на место происшествия, злоумышленники даже не пытались убежать.

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20-летнего и 24-летнего киевлян задержали. Если суд признает их вину, злоумышленникам грозит до 5 лет заключения.

Избили водителя и пешехода



Какие убытки понес Киевпастранс, неизвестно / Фото полиции Киева

Правоохранители выяснили, что нетрезвые мужчины начали бросаться на троллейбус без всяких на то причин.

Злоумышленники сломали стеклоочиститель и начали крушить окна транспортного средства.

На замечание водителя и пешехода фигуранты дела не реагировали. Кроме того, они нанесли им телесные повреждения.

По факту преступления открыли уголовное производство о совершении хулиганства.

Аналогичный случай на Троещине

Похожее нарушение на днях совершил мужчина на улице Милославской. По данным патрульной полиции Киева, прохожий решил бросить камни в трамвай.

От удара стекло транспортного средства треснуло, а обломки полетели в салон.

Патрульные, которых вызвала водитель трамвая, довольно быстро нашли злоумышленника. Когда тот увидел правоохранителей, пытался убежать. Однако ему это не удалось. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Деснянского райуправления полиции.



Хулигана, избившего стекло трамвая на Троещине, задержали / Фото патрульной полиции Киева