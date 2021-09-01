В Киеве пьяный мужчина ездил на авто с поддельным техпаспортом

Киевлянина, который совершил ряд нарушений правил дорожного движения, задержали патрульные в Голосеевском районе столицы. Произошло это ночью 1 сентября на Киевской улице.

Как отметили в Патрульной полиции столицы, инспекторы остановили Audi, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Впрочем, вместо того, чтобы адекватно общаться с правоохранителями, мужчина агрессивно вел себя.

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Кроме того, полицейские заметили, что владелец легковушки имеет признаки алкогольного опьянения.

Уничтоженный VIN и поддельный техпаспорт

От прохождения осмотра или проверки на драгере водитель отказался, а также не хотел показывать патрульным документы на машину.

Потом правоохранители выяснили, что номера Audi должны принадлежать совсем другой машине.

Тогда водитель показал полицейским техпаспорт, однако тот имел признаки подделки. На самом деле документ выдали на третье транспортное средство.

После этого копы осмотрели кузов Audi и выяснили, что VIN-код автомобиля был уничтожен.

В отношении водителя составили протокол за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, а также за езду с фейковыми номерами.

Мужчину передали следователям, которые изъяли машину и будут выяснять, кому на самом деле она должна принадлежать. Открыли ли правоохранители уголовное производство по угону авто, неизвестно.