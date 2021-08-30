В Киеве пьяный мужчина посадил за руль 8-летнего племянника: как его наказали

На проспекте Леся Курбаса мужчина в нетрезвом состоянии посадил за руль 8-летнего мальчика. Оказалось, что злоумышленник является дядей ребенка. Когда ситуацию начали снимать, нетрезвый мужчина быстро сам сел за руль. Его оштрафовали полицейские более чем на 20 тысяч. Никто не пострадал.

Об этом рассказал очевидец, который снимал все на камеру, 29 августа. Мужчина рассказал, что мальчику примерно 8 лет. В полиции еще не подтвердили эту информацию.

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Детали ДТП

Очевидец ехал в том же направлении, что авто Daewoo Lanos, которым управлял мальчик. Когда мужчина заметил ребенка за рулем, то пытался "сравняться" с автомобилем, чтобы снять это на видео. Очевидцу удалось.

Возле школьника сидел его дядя, который был пьян. Когда злоумышленник увидел, что его снимают, то сразу остановил авто и пересел на место водителя. Затем он пытался скрыться, однако очевидец ехал за ним и предварительно уже позвонил в полицию.

Удалось поймать

Lanos остановили полицейские на проспекте Отрадном.

В крови злоумышленника правоохранители обнаружили 1,37 промилле алкоголя в крови.

На мужчину составили административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии и постановление из-за вождения без водительского удостоверения.

Мужчина должен был уплатить штраф в размере 20 400 гривен.

К счастью, ни водитель, ни мальчик не пострадали.

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Текст публикации в группе dtp.kiev.ua:

Пьяный мужчина посадил за руль авто маленького ребенка. Потом сел сам. Это всё Киев. Наши читатели выпасли его и навели патруль. Оштрафован, 1.37 промилле, в общем 20400 грн. Спасибо!

Сразу учтите, народ такое не поймет, скажут "крысы, буква "ю" и т.д., он же никого не убил".

"Двигался по проспекту Леся Курбаса, заметил автомобиль Daewoo Lanos AA0924OT, за рулём которого находился малолетний ребёнок, возрастом около восьми лет.

Сравнялся с автомобилем, для того чтобы удостовериться в происходящем и зафиксировать это на камеру мобильного телефона. Мужчина, сидящий на переднем пассажирском сидении (позже оказалось, что это дядя ребёнка) увидел это после чего автомобиль остановился и мужчина пересел за руль. Далее он попытался скрыться, я двигался за ним, предварительно сообщив о происходящем сотрудникам полиции.

Данный автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на Отрадном проспекте. Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,37 промиле). Был составлен протокол по статье 130 КУоАП, а также постановление за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения. Общая сумма штрафов составила 20 400грн."