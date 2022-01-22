В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни: фоторепортаж 24 канала
Источник:24 канал
В Киеве 22 декабря прошло шествие памяти первых погибших Героев Небесной Сотни. Неравнодушные киевляне пришли на Майдан Независимости, чтобы вспомнить тех, кто отдал жизнь за нашу независимость.
Как прошло шествие в центре Киева
Шествие стартовало в 11:00 у Лядских ворот. Именно там в 2014 году был размещен блокпост 3-й бригады, в которой дежурил убитый "беркутовцами" Сергей Нигоян.
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Далее активисты отправились по маршруту: улица Крещатик в сторону Европейской площади – улица Михаила Грушевского к стадиону "Динамо" – Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС – Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.
В Киеве почтили память Небесной сотни / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Шествие стартовало от Лядских ворот / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Возле памятного знака в честь Сергея Нигояна неподалеку Европейской площади состоялось богослужение за павшими Героями.
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Во время шествия родные, близкие и просто неравнодушные киевляне вспомнили память убитых героев:
- Юрия Вербицкого,
- Сергея Нигояна,
- Михаила Жизневского,
- Романа Сеника,
- Александра Бадеры,
- Богдана Калиняка.
В руках активисты держали портреты погибших.
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Принести цветы, зажечь лампадки и помолиться возле памятных досок первых погибших майдановцев – это ежегодная практика, начатая их собратьями,
– рассказали организаторы акции.
Кстати, шествие в 2015 году начала третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Нигоян.
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Кстати, на акции развевались и белорусские флаги. Ведь за нашу независимость погиб активист Евромайдана и журналист из Беларуси Михаил Жизневский. Земляки Героя также пришли почтить его подвиг.
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Фото Валентины Полищук для 24 канала
Главное о первых погибших на Майдане
- Уроженца Львова Юрия Вербицкого похитили вместе с нардепом Игорем Луценко 21 января 2014 года. Активиста жестко пытали, а после того бросили умирать. По данным Государственного бюро расследований, Юрий является первым погибшим во время Революции Достоинства.
- Украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб от ранения свинцовой картечью возле стадиона "Динамо". Героя Украины застрелили в то время, когда между протестующими и "беркутом" длилось перемирие. Это произошло около 6 часов утра 22 января.
- Через 3 часа белоруса Михаила Жизневского ранили охотничьей пулей в сердце возле стадиона "Динамо".
- 66-летнего Александра Бадера жестокого избили во время противостояния на Грушевского. Перед тем активист сильно простудился, когда на Крещение его облили ледяной водой. После избиения Александра привезли домой и от сильных повреждений он скончался 28 января.
- Романа Сенека ранил снайпер, когда он стоял с флагом в руках. Пули попали Герою в легкое и плечо. Роман перенес несколько операций и даже ампутацию руки. Однако выжить ему не удалось. Активист скончался в больнице 25 января так и не опомнившись.
- Житель Ивано-Франковщины Иван Калиняк заболел пневмонией после событий на Крещение. Он почти без сна и отдыха помогал раненым, однако сам умер 28 января в больнице.