В столице появится резиденция святого Николая: где ее найти

В столичном парке Шевченко 17 декабря состоится открытие резиденции святого Николая. Кроме нее, в праздничном городке обустроят разные фотозоны и ларьки со вкусностями.

О новой праздничной локации рассказала директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова. По ее словам, здесь что-нибудь интересное для себя смогут найти как взрослые, так и дети.

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Сказка в центре города

В КГГА обещают, что резиденция святого Николая будет одним из самых сказочных уголков Киева на новогодне-рождественские праздники. Там установят елку, сцену, на которой выступят детские коллективы, украсят аллеи Добра и Любви, а также создадут особую территорию Николайчиков.

На разных локациях парка будут работать аниматоры, установлены фотозоны, интересная праздничная иллюминация. Локация будет действительно семейной – отдых не только для детей, но и для родителей,

– сказал соорганизатор праздничной программы Анатолий Соловьяненко.

Отбор как на Евровидение

! На эту локацию для атмосферных празднований будут приглашать детей из малообеспеченных семей, сирот и малышей-льготников. Каждый день там им будут дарить подарки.

Что касается концертной программы в парке Шевченко, то ее тщательно готовили несколько месяцев. Так, в разных районах столицы провели ряд конкурсов-смотров, на которых и отобрали лучших.

Именно эти коллективы будут развлекать людей в резиденции Николая. Выступления начнутся 17 – 18 декабря. А в сам праздник, 19 декабря, гостей будет ждать большой концерт и диджей-сет.

Последние приготовления на Софийской площади

Между тем, на Софийской площади 13 декабря практически завершили украшение главной елки Украины. На ее верхушке уже установили рождественскую звезду.

В КГГА рассказали, как будут праздновать День святого Николая в парке Шевченко: видео

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