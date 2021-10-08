В Киеве поймали адвоката и работника страховой, которые сколотили банду коллекторов
Источник:пресс-служба МВД
Группировка из 6 человек занималась выбиванием долгов из жителей Киева. Злоумышленники применяли силу, угрожали расправой с самими должниками и с их семьями.
Как выяснили сыщики, банду организовали один из столичных адвокатов и работник страховой фирмы. Они якобы привлекли к незаконной деятельности еще 4 жителей Киева.
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Деньги, которые злоумышленники выбивали из людей, они вкладывали в подпольный игорный бизнес.
Требовали вернуть 127 тысяч гривен
Члены группировки были вооружены / Фото МВД Украины
- Правоохранители зафиксировали, как коллекторы "прессовали" киевлянина и заставляли его вернуть 127 тысяч гривен.
- Злоумышленники нападали на мужчину и били его.
- Кроме того, фигуранты производства угрожали расправой как над самим потерпевшим, так и над членами его семьи.
Также полицейские задокументировали еще несколько эпизодов вымогательств со стороны членов банды. Когда копы установили, что деньги инвестируют в незаконные казино, они прекратили деятельность этих заведений.
У злоумышленников нашли немало денег / Фото МВД Украины
5 октября полицейские провели обыски в квартирах злоумышленников. Следователи изъяли у "коллекторов" 6 тысяч долларов, 2 тысячи евро, более 23 тысяч гривен, а также оружие и игровое оборудование. Кроме того, правоохранители нашли средство для прослушивания и незаконной слежки за гражданами.
Всем участникам группировки сообщили о подозрении в совершении принуждения к выполнению гражданско-правовых обязательств. Если мужчин признают виновными в совершении преступления, им грозит от 3 до 5 лет заключения.