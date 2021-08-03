В Киеве поймали подростков, которые ради развлечения избили пожилого мужчину: видео 18+

Правоохранители задержали малолетних парней, которые нападали на прохожих ради развлечения. Все они оказались братьями 16, 15 и 12 лет.

В полиции столицы отреагировали на появление в сети и в СМИ видео нападений стаи подростков на пожилого мужчину. Преступление, как выяснили правоохранители, произошло 31 июля на проспекте Науки.

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Детей вместе с родителями доставили в отделение полиции.

Двое уже имели проблемы с законом



Подросткам грозит заключение / Фото полиции Киева

Относительно действий малолетних злоумышленников полицейские открыли уголовное производство. Квалифицировали инцидент следователи как хулиганство, совершенное группой лиц.

Двое из троих задержанных раньше попадали в поле зрения полиции.

Кроме того, правоохранители установили, что подростки периодически развлекались нападениями на прохожих. Следователи уже нашли 4 потерпевших, но эта цифра может быть значительно большей.

Если подростков признают виновными, им может грозить до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет заключения. Впрочем, учитывая возраст злоумышленников, они все могут избежать наказания. Пока всех детей отпустили.

Смотрите видео нападения детей на пожилого мужчину в Киеве: