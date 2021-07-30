Вместо грязных маршруток: в Киеве показали новые автобусы, которые будут курсировать по городу
Источник:КГГА
В Киеве презентовали новые автобусы, которые должны заменить грязные маршрутки. В таком транспорте будут работать вежливые водители и не будет шансона.
Эти автобусы принадлежат компаниям, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Отныне в Киеве действуют новые стандарты при выборе перевозчиков.
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Зеленый свет для нормальных перевозчиков
По словам заместителя главы КГГА Константина Усова, город впервые открыто презентует, а не скрывает результаты конкурса на определение перевозчиков на маршрутах Киева.
Мы дисквалифицировали недобросовестных игроков, которые находились в сговоре с разного рода чиновниками, мы вернули жизненное пространство для нормальных перевозчиков. На киевский рынок впервые за много лет вместо старых страшных маршруток выходят комфортабельные автобусы,
– сказал он.
В частности, по словам Усова, на маршрут № 150, который соединяет Троещину, Севастопольскую площадь и Индустриальный мост, уже выехали 13 полноразмерных автобусов Volvo Hybrid.
В Киеве презентовали новые автобусы: фото пресс-службы КГГА
На каких маршрутах будут новые автобусы
Заместитель главы КГГА также рассказал, на каких других маршрутах будут выезжать новые автобусы. Вот этот перечень:
- 529
- 485
- 476
- 405
- 192
- 464
- 512
- 54
- 59
- 61
- 103
Без плакатов Шварценеггера
Усов напомнил условия, по которым будут ездить автобусы от победителей конкурса.
Их можно описать очень кратко: вежливый водитель в униформе, который говорит на украинском языке, не включает в салоне шансон и не хамит пассажирам. Температура в салоне летом не выше +22 градусов, а зимой не ниже +15-ти. В салоне не висят плакаты Саманты Фокс или Шварценеггера и вообще нет ничего лишнего,
– подчеркнул Усов.
Зато есть визуальные и аудиальные оповещения остановок на украинском и английском языках.Обязательно обеспечивается инклюзивность, чтобы людям, которые нуждаются в особом внимании, не приходилось за этим отдельно обращаться.
В то же время Усов подчеркнул, что отныне на киевском рынке пассажирских перевозок не будет монополии и будут работать только лучшие.
Ранее на сайте 24 канала писали о том, что в Киеве изменили правила для маршрутчиков.