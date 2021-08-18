В Киеве прошла репетиция речного парада ко Дню Независимости: увлекательное видео
Источник:Фейсбук Главнокомандующего ВС Украины
В Киеве показали как проходит репетиция речного парада на Днепре. Он состоится 24 августа к 30-й годовщине Независимости Украины.
Это довольно динамичное видео, которое захватывает с первых секунд. В нем, в частности, показывают проход боевых катеров по Днепру и высадку десанта на берег.
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Когда и где будет речной парад
Речной парад состоится 24 августа в 14:00 рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом.
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Речной парад на День Независимости – какие катера можно увидеть
- От пограничной службы будут представлены два катера Safe Boat 27 и катер проекта UMS-1000 Морской охраны ГПСУ.
- ВМС Украины на параде покажут три малых бронированных артиллерийских катера проекта Гюрза-М: "Бердянск", "Никополь", "Коростень".
- Кроме них по Днепру пройдет десантный катер "Сватово", две 11-метровых и две 7-метровых лодки Willard.
Что будет кроме парада на Днепре
В парадах ко Дню Независимости примут участие более 5 тысяч украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.
Парад пройдет по улице Крещатик с участием трех колонн: пешей, воздушной и механизированной. Также во время парада запустят артиллерийский салют на Трухановом острове.