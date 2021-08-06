В Киеве полностью сгорела маршрутка, пострадал водитель: видео
Источник:ГСЧС Киева
Пожар возник в маршрутном такси "Богдан" в то время, когда водитель ехал к месту стоянки. Огонь уничтожил микроавтобус на улице Крайней в Киеве за несколько минут.
Возгорание маршрутного такси произошло около 21:00 5 августа, когда в салоне не было пассажиров. Вполне вероятно, что именно благодаря этому в результате инцидента пострадал только водитель.
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На месте происшествия работали пожарные и врачи скорой.
Сгорела очень быстро
- Маршрутчик успел остановить транспортное средство и выбежать из него после появления дыма.
- За несколько минут огонь полностью охватил микроавтобус.
- Мужчина получил ожоги, однако после помощи медиков отказался от госпитализации.
- В результате чего произошел пожар, пока неизвестно.
Когда спасатели прибыли на место инцидента, спасти маршрутку уже было невозможно. Чрезвычайники потушили огонь, однако от "Богдана" остался лишь обгоревший остов.
С причиной пожара будут разбираться правоохранители.
Смотрите видео с места пожара в маршрутке в Киеве: