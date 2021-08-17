В Киеве повалили советские декорации, установленные ко Дню Независимости: произошли столкновения

В Киеве возле Аллеи Героев Небесной Сотни представители Нацкорпуса повалили декорации, напоминающие советское прошлое. Известно, что их установили к празднованию Дня Независимости. Активистов задержала полиция.

На месте работала полиция и задержала нескольких членов Национального корпуса. Стычка произошла 17 июля.

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"Нет" советскому прошлому

Известно, что активисты повалили декорации, потому что они перекрывали мемориал Героям Небесной Сотни. Полиция жестоко задержала нескольких членов Нацкорпуса.



Советские декорации закрывали Аллею Небесной Сотни / Фото Magnolia TV

Коллеги-активисты пытались помешать этому во главе с лидером киевской ячейки движения Сергеем Тамариным. Однако задержанных затолкали в автобус. Внутри активисты жаловались, что полиция их бьет. Всего полиция задержала 6 членов Нацкорпуса.

В Киеве "Нацкорпус" повалил советские декорации: смотрите видео

Люди возмущались, почему правоохранители не реагировали с самого утра на их жалобы по поводу новых декораций. К охране инсталляций сейчас присоединилась Нацгвардия. Задержанных увезли в автобусе.

Полиция жестоко задержала активистов: видео

В телеграме Нацкорпуса отмечают, что в центре Киева произошли столкновения.

Правоохранители запрещали активистам и работникам коммунальных служб валить декорации. Национальный корпус говорит, что около 10 активистов задержали и отвезли в Печерское управление полиции. По их данным, одному активисту вывихнули плечо, другого мужчину – били втроем.

Как происходили столкновения из-за декораций из прошлого: смотрите видео

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