В Киеве на припаркованный автомобиль упал балкон: видео с места происшествия

Часть балкона откололась и упала вниз. От удара пострадал припаркованный поблизости автомобиль.

Инцидент произошел на Оболонском проспекте, 16 в Киеве вечером 13 февраля. Видео с места происшествия опубликовали местные жители.

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Обвал части балкона в Киеве

Кусок балкона упал на автомобиль Hyundai, который стоял возле жилого дома. Удар был такой силы, что разбилось заднее стекло авто и погнулся потолок.

Как можно увидеть на видео, владелец припарковал легковушку возле входа в подъезд. К счастью, в результате происшествия люди не пострадали.

На место вызвали соответствующие службы. Обстоятельства инцидента в Киеве устанавливаются.

В Киеве часть балкона упала на припаркованный автомобиль: смотрите видео

Обвал балкона на Вербицкого

Другой случай с обвалом балкона произошел в Киеве летом 2021 года. Тогда не выдержали балконные плиты на 6 этаже в доме по улице Архитектора Вербицкого.

Известно, что это была достройка с маленьким огородом на балконе. Соседи неоднократно жаловались на пенсионера коммунальщикам, но никто не мог ничего сделать.

В Киеве мужчина устроил огород на балконе многоэтажки / Фото Kyiv media

Мужчина наносил туда земли, вес которой не выдержали самодельные конструкции. Киевлянин заверил, что как раз собирался все убрать перед обвалом. Остатки балкона пришлось убирать спасателям.

Текст публикации в телеграме:

"На Оболонском проспекте, 16, откололась и упала на припаркованный автомобиль Hyundai часть балкона.

К счастью, никого из людей рядом не было.

На место вызвали все соответствующие службы. Интересно, что теперь будет?