В Киеве прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных: почтили память Шишова – фото

8 августа 2021 , 18:08
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"Цензор Нет"

В Киеве 8 августа люди почтили память погибшего главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова. Также демонстранты выразили поддержку политзаключенным в Беларуси.

Акция проходила на Майдане Независимости. Организаторы отметили, что с начала протестов в Беларуси прошел год.

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Митингующие отметили, что тогда белорусы сделали свой выбор и решили бороться за будущее страны. Кроме того, озвучили статистику, по которой только с 9 до 13 августа 2020 года в Беларуси было задержано более 7000 человек, а пытали еще более 2000.

Выступала гражданская жена Шишова

На акции выступила гражданская жена Шишова Божена Жолудь. Девушка призвала белорусов помнить об активисте и о других жертвах режима Лукашенко.

Акция в поддержку политзаключенных в Беларуси / Фото "Цензор комментарии":

Смерть Виталия Шишова: что нужно знать

  • Белоруса Виталия Шишова, который исчез в Киеве, 3 августа нашли повешенным в одном из столичных парков.
  • Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Проверяют различные версии.
  • Друзья активиста убеждены, что это было не самоубийство. Они рассказали, что за Шишовым следили с тех пор, как он приехал в Украину, то есть с осени 2020 года.

Смотрите видео, как проходила акция протеста:

 

Автор: Ольга Музика