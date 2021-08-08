В Киеве прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных: почтили память Шишова – фото

В Киеве 8 августа люди почтили память погибшего главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова. Также демонстранты выразили поддержку политзаключенным в Беларуси.

Акция проходила на Майдане Независимости. Организаторы отметили, что с начала протестов в Беларуси прошел год.

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Митингующие отметили, что тогда белорусы сделали свой выбор и решили бороться за будущее страны. Кроме того, озвучили статистику, по которой только с 9 до 13 августа 2020 года в Беларуси было задержано более 7000 человек, а пытали еще более 2000.

Выступала гражданская жена Шишова

На акции выступила гражданская жена Шишова Божена Жолудь. Девушка призвала белорусов помнить об активисте и о других жертвах режима Лукашенко.

Акция в поддержку политзаключенных в Беларуси / Фото "Цензор комментарии":