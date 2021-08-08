В Киеве прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных: почтили память Шишова – фото
Источник:"Цензор Нет"
В Киеве 8 августа люди почтили память погибшего главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова. Также демонстранты выразили поддержку политзаключенным в Беларуси.
Акция проходила на Майдане Независимости. Организаторы отметили, что с начала протестов в Беларуси прошел год.
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Митингующие отметили, что тогда белорусы сделали свой выбор и решили бороться за будущее страны. Кроме того, озвучили статистику, по которой только с 9 до 13 августа 2020 года в Беларуси было задержано более 7000 человек, а пытали еще более 2000.
Выступала гражданская жена Шишова
На акции выступила гражданская жена Шишова Божена Жолудь. Девушка призвала белорусов помнить об активисте и о других жертвах режима Лукашенко.
Акция в поддержку политзаключенных в Беларуси / Фото "Цензор комментарии":
Смерть Виталия Шишова: что нужно знать
- Белоруса Виталия Шишова, который исчез в Киеве, 3 августа нашли повешенным в одном из столичных парков.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Проверяют различные версии.
- Друзья активиста убеждены, что это было не самоубийство. Они рассказали, что за Шишовым следили с тех пор, как он приехал в Украину, то есть с осени 2020 года.
Смотрите видео, как проходила акция протеста: