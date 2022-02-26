В Киеве ранены 35 человек, среди них 2 детей, – Кличко

Российские оккупанты пытаются прорваться в столицу. Из-за их атак ранения получили 35 человек.

Мэр столицы просит всех оставаться в укрытиях. Причиной тому есть новые атаки, которые планирует оккупант. Об этом Виталий Кличко заявил в своем обращении, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Ночь была сложной, но российских войск в Киеве нет, – Кличко

Раненых, по состоянию на 6 утра – 35 человек, в том числе двое детей,

– заявил Кличко.

Обращение Виталия Кличко: смотрите видео

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важнейшую информацию.