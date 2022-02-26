В Киеве ранены 35 человек, среди них 2 детей, – Кличко
26 февраля 2022 , 09:21Читати новину українською
Источник:телеграмм Виталия Кличко
Российские оккупанты пытаются прорваться в столицу. Из-за их атак ранения получили 35 человек.
Мэр столицы просит всех оставаться в укрытиях. Причиной тому есть новые атаки, которые планирует оккупант. Об этом Виталий Кличко заявил в своем обращении, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Ночь была сложной, но российских войск в Киеве нет, – Кличко
Раненых, по состоянию на 6 утра – 35 человек, в том числе двое детей,
– заявил Кличко.
Обращение Виталия Кличко: смотрите видео
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