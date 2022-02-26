Оккупанты пытаются прорваться в Киев. В частности со стороны Гостомеля и Житомира.

Важно В районе Жулян ракета попала в высотку

Кличко подчеркнул, что по этим направлениям агрессора обезвреживают.

В Киеве есть диверсанты

Мэр предупредил, что в столице действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений и перестрелок. По состоянию на 6:00 35 раненых, среди них – двое детей.

Кличко призвал киевлян сохранять выдержку и оставаться в укрытиях, поскольку враг будет атаковать с воздуха.

Смотрите видеообращение Кличко: