Оккупанты пытаются прорваться в Киев. В частности со стороны Гостомеля и Житомира.
Важно В районе Жулян ракета попала в высотку
Кличко подчеркнул, что по этим направлениям агрессора обезвреживают.
В Киеве есть диверсанты
Мэр предупредил, что в столице действуют диверсионные группы. Было несколько столкновений и перестрелок. По состоянию на 6:00 35 раненых, среди них – двое детей.
Кличко призвал киевлян сохранять выдержку и оставаться в укрытиях, поскольку враг будет атаковать с воздуха.
Смотрите видеообращение Кличко: