В Киеве развернули 30-метровый флаг и создали "живую цепь" на мосту Патона

В Украине отмечают День Соборности. В честь праздника в столице состоялись традиционные торжественные мероприятия.

На акции были люди разных возрастов. Они развернули 30-ти метровый флаг Украины на мосту Патона под возгласы "Одна единая соборная Украина!".

Обратите внимание Единство – это принципиальная ценность для нас, – Зеленский обратился к украинцам в День Соборности

"День воссоединения – держимся за руки"

К 103-й годовщине воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Нардной Республики в столице провели традиционные мероприятия. Действа происходили на мосту Патона.

День Соборности в Киеве / Фото Валентины Полищук

Участники мероприятий сформировали две колонны на противоположных концах моста и пронесли синее и желтое полотнища. Посередине поста два полотна образовали 30-ти метровый государственный стяг.

Развертывание 30-ти метрового флага на мосту Патона: смотрите видео



30-метровый флаг на мосту Патона / Фото Валентины Полищук



На праздновании Дня Соборности были и маленькие украинцы / Фото Валентины Полищук

В этот день также не забыли про "живую цепь". Участники акции образовали на том же мосту. "Живая цепь" символизирует единство Запада и Востока нашего государства.

"Живая цепь" в Киеве: смотрите видео

Что известно о "живой цепи"

"Живая цепь" стала традиционным мероприятием в честь Дня Соборности в Украине. Впервые такую акцию провели 21 января 1990 года в честь 71-й годовщины воссоединения УНР и ЗУНР. Тогда "живая цепь" соединила Львов и Киев. Длина "цепи" превышала 770 километров. После обретения Украиной независимости, такая акция стала ежегодной.



30-метровий стяг на мосту Патона / Фото Валентини Поліщук



На святкуванні Дня соборності були й маленькі українці / Фото Валентини Поліщук