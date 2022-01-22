В Киеве развернули 30-метровый флаг и создали "живую цепь" на мосту Патона
Источник:24 канал
В Украине отмечают День Соборности. В честь праздника в столице состоялись традиционные торжественные мероприятия.
На акции были люди разных возрастов. Они развернули 30-ти метровый флаг Украины на мосту Патона под возгласы "Одна единая соборная Украина!".
Обратите внимание Единство – это принципиальная ценность для нас, – Зеленский обратился к украинцам в День Соборности
"День воссоединения – держимся за руки"
К 103-й годовщине воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Нардной Республики в столице провели традиционные мероприятия. Действа происходили на мосту Патона.
День Соборности в Киеве / Фото Валентины Полищук
Участники мероприятий сформировали две колонны на противоположных концах моста и пронесли синее и желтое полотнища. Посередине поста два полотна образовали 30-ти метровый государственный стяг.
Развертывание 30-ти метрового флага на мосту Патона: смотрите видео
30-метровый флаг на мосту Патона / Фото Валентины Полищук
На праздновании Дня Соборности были и маленькие украинцы / Фото Валентины Полищук
В этот день также не забыли про "живую цепь". Участники акции образовали на том же мосту. "Живая цепь" символизирует единство Запада и Востока нашего государства.
"Живая цепь" в Киеве: смотрите видео
Что известно о "живой цепи"
"Живая цепь" стала традиционным мероприятием в честь Дня Соборности в Украине. Впервые такую акцию провели 21 января 1990 года в честь 71-й годовщины воссоединения УНР и ЗУНР. Тогда "живая цепь" соединила Львов и Киев. Длина "цепи" превышала 770 километров. После обретения Украиной независимости, такая акция стала ежегодной.
30-метровий стяг на мосту Патона / Фото Валентини Поліщук
На святкуванні Дня соборності були й маленькі українці / Фото Валентини Поліщук