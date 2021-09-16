В Киеве реставрируют Гостиный двор: что планируют сделать

Гостиный двор в Киеве планируют реставрировать. Он может стать многофункциональным художественным центром. В настоящее время памятник культуры накрыли защитной сеткой. Его охраняют полицейские.

Министерство культуры и информполитики уже подготовило документы для выделения средств на реставрацию. Об этом сообщил министр Александр Ткаченко 15 сентября.

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Художественный центр

Сначала Гостиный двор технически обследуют, чтобы можно было начать противоаварийные работы. Только после этого его начнут реставрировать. Предварительно также министерство выделит средства заповеднике "Софии Киевской". Ведь он является балансодержателем Гостиного двора.

Документы для выделения средств в ближайшее время обсудят на заседании правительства. Также их рассмотрит бюджетный комитет Верховной Рады Украины.

Александр Ткаченко говорит, что с людьми, которые занимаются культурным наследием, уже разговаривали. Они считают, что Гостиный двор должен стать художественным центром. Там смогут реализовать свои идеи мастера народных промыслов.

Мы уже говорили с кураторами, которые занимаются культурным наследием. Они считают, что лучшим применением для Гостиного двора будет многофункциональный художественный центр, где, в частности, найдутся места и для реализации задумок наших мастеров народных художественных промыслов,

– отмечает министр культуры и информполитики.

Памятник уже накрыли защитной сеткой. Ее охраняет Нацполиция.

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