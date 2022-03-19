В Киеве самый грязный в мире воздух: резко возросла концентрация смога
19 марта 2022 , 08:23Читати новину українською
Источник:IQ Air
В Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха. В частности, концентрация смога превышена более чем в 32 раза.
По состоянию на 8 часов утра концентрация загрязнителей в 32,9 раза превышает норму, рекомендованную ВОЗ. Индекс качества воздуха значительно упал на территории практически всех районов города.
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Сейчас воздух в столице Украины самый грязный во всем мире.
С чем это связано
В КГГА сообщили, что в Киеве наблюдается незначительное задымление. Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра.
Качество воздуха якобы находится в пределах нормы. Однако киевлян просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.
К теме смотрите видео о загрязненном воздухе в Киеве в 2020 году: