В Киеве шкуродер выбросил из окна маленьких щенков: во дворе нашли 5 мертвых собачек
Источник:"Вікна"
Житель киевской многоэтажки убил 5 щенков, выбросив их из окна своей квартиры. Случилось это на днях в одном из жилых районов столицы.
По словам местных жителей, которые нашли щенков мертвыми, мужчина постоянно употребляет алкоголь и живет с нестерилизированной собакой, которая постоянно рождает щенков. В разговоре с журналистами злоумышленник признает, что убил щенков именно он.
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На месте происшествия работали полицейские, которые открыли уголовное производство относительно жестокого обращения с животными.
Выступает против стерилизации
- По словам женщины, которая увидела во дворе жуткую картину, она даже не сразу вызвала полицию, поскольку была настолько шокирована увиденным.
- Сам мужчина объясняет, что его собака родила щенков, которые не были ему нужны.
- Злоумышленник выбросил животных в окно, в результате чего они погибли.
- Киевлянин также утверждает, что его собака постоянно рождает потомство, но он против ее стерилизации.
Я в жизни не видела такой жестокости. Расплакалась, у некоторых щенков была кровь на мордашке. Будто их прямо из окна выбрасывали на улицу. Сейчас возле дома лежит только один щенок, других уже убрали,
– рассказала очевидца инцидента.
Главная ветврач Киева Наталья Мазур говорит, что погибшим животным было не больше 5 дней.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Впрочем, для этого полицейские должны закончить досудебное расследование этого преступления.