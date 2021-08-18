В Киеве снова начали эвакуировать машины нарушителей

После короткого срыва работы из-за проведения следственных действий департамент транспортной инфраструктуры КГГА возобновил свою работу. Кроме того, чиновники отвергают все обвинения офиса генпрокурора в незаконных эвакуациях машин.

По словам начальника подчиненного КГГА предприятия Дмитрия Рахматуллина, представители инспекции готовы доказывать правомерность своих действий по каждому из пунктов. При этом никаких двойных штрафов нарушители правил парковки в Киеве, как утверждает чиновник, не платили.

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Официальная цена эвакуации машин в Киеве составляет 1270 гривен и определена отдельно для столицы.

О безосновательности эвакуаций должен говорить суд

Как утверждает Рахматуллин, в других городах Украины стоимость эвакуации кое-где больше. В частности – в Днепре нарушители вынуждены платить 2 – 3 тысячи гривен штрафов.

Кроме того, чиновник отметил, что определение о безосновательных вывозах машин на штрафплощадки должны давать судьи, а не следователи.

Прокомментировал руководитель инспекции и эвакуацию машин возле установленных временных дорожных знаков. По его словам, кое-где провалы дорожного полотна требуют немедленного ремонта. При этом машины, которые мешают этим работам, могут быть эвакуированы по просьбе коммунальщиков.

Ни разу инспекторы не устанавливали дорожный знак с целью незаконной эвакуации, в чем их подозревают правоохранители. При этом, по закону, можно эвакуировать авто без понятых, если это фиксируется на видео,

– подчеркнул Рахматуллин.