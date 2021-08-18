За словами начальника підпорядкованого КМДА підприємства Дмитра Рахматулліна, представники інспекції готові доводити правомірність своїх дій по кожному з пунктів. При цьому жодних подвійних штрафів порушники правил паркування у Києві, як стверджує посадовець, не сплачували.

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Офіційна ціна евакуації машин у Києві складає 1270 гривень та визначена окремо для столиці.

Про безпідставність евакуацій має казати суд

Як стверджує Рахматуллін, в інших містах України вартість евакуації подекуди є більшою. Зокрема – у Дніпрі порушники вимушені сплачувати 2 – 3 тисячі гривень штрафів.

Крім того, чиновник зазначив, що визначення про безпідставні вивезення машин до штрафмайданчика мають давати судді, а не слідчі.

Прокоментував керівник інспекції й евакуацію машин біля встановлених тимчасових дорожніх знаків. За його словами, подекуди провали дорожнього полотна потребують негайного ремонту. При цьому автівки, які заважають цим роботам, можуть бути евакуйованими на прохання комунальників.

Жодного разу інспектори не встановлювали дорожній знак з метою незаконної евакуації, у чому їх підозрюють правоохоронці. При цьому, за законом, можна евакуювати авто без понятих, якщо це фіксується на відео,

– підкреслив Рахматуллін.