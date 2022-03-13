В Киеве и в Киевской области снова объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области сообщили о воздушной опасности. Всем стоит пройти в укрытие.

Отметим, что в столице уже готовятся к возможной осаде российскими войсками. Власти планируют обеспечить местных жителей всем необходимым.

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Так, в КГГА говорят, что заготовили такое количество продуктов, которого должно хватить на 2 недели для 2 миллионов человек. Также работают с предпринимателями, чтобы были открыты аптеки и магазины.