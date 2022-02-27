В Киеве снова объявили воздушную тревогу
27 февраля 2022 , 20:50Читати новину українською
Источник:телеграм КГГА – официальный канал
В Киеве по состоянию на 20:45 27 февраля снова объявили воздушную тревогу. Людей просят срочно уходить в укрытие гражданской защиты.
В прошлый раз о воздушной тревоге в украинской столице сообщали около 19:00. При каждом сигнале воздушной опасности необходимо срочно уходить в укрытие. Это спасет жизнь.
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Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты,
– говорится в сообщении.
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