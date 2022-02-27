В Киеве снова объявили воздушную тревогу

В Киеве по состоянию на 20:45 27 февраля снова объявили воздушную тревогу. Людей просят срочно уходить в укрытие гражданской защиты.

В прошлый раз о воздушной тревоге в украинской столице сообщали около 19:00. При каждом сигнале воздушной опасности необходимо срочно уходить в укрытие. Это спасет жизнь.

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Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

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