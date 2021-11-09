В Киеве снова ввели оперативное положение из-за задержки движения транспорта
Источник:Киевпасстран
Дорожній колапс у Києві продовжується. Зранку 9 листопада через величезні затори, які призвели до зриву розкладу руху громадського транспорту.
Как сообщили в коммунальной компании "Киевпасстранс", для разрешения ситуации пришлось вызвать на места скопления машин полицию. Правоохранители должны урегулировать движение и убрать водителей из полосы для общественного транспорта.
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На время пробок чиновники ввели в Киеве оперативное положение №4, позволяющее транспорту города двигаться не по расписанию.
Какой транспорт столицы отклоняется от графика из-за пробок
Чиновники утверждают, что в результате пробок на дорогах соблюдать график физически не могут на маршрутах:
- автобусов №№ 21, 73, 101, 114;
- троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47, 50, 50к.
Движется этот транспорт от Керченской площади до проспекта Шухевича и проспекта Степана Бандеры.
Где в Киеве тяжело проехать утром 9 ноября
Серьезные пробки образовались на проспектах:
- Голосеевском;
- Воздухофлотском;
- Валерия Лобановского;
- Победы;
- Степана Бандеры;
- Любомира Гузара;
- Леся Курбаса;
- Броварском;
- Юрия Гагарина;
- Николая Бажана;
- Соборности;
- Роман Шухевич.
Также трудно проехать по улицам:
- Борщаговской;
- Гарматной;
- Даниила Щербаковского;
- Вадима Гетьмана;
- Щусева;
- Дегтяревской;
- Юрия Ильенко;
- Елены Телиги;
- Дорогожицкой;
- Семена Скляренко;
- Кирилловской;
- Короленковской;
- Попудренко;
- Оноре де Бальзака;
- Андрея Малышко;
- Киото;
- Братиславской.