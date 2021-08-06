Владелица сбежала: в Киеве собака покусала женщину – фото 18+

Потерпевшая разыскивает хозяйку пса, который набросился на нее во время пробежки в Голосеевском лесу в Киеве. Нападение собаки произошло вечером 3 августа.

Киевлянка Марьяна Прокопчук в посте в соцсети отметила, что очень хочет узнать, был ли пес привит от бешенства. В полицию женщина обращаться не планирует.

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Нападение пса произошло в глубине Голосеевского леса, когда жительница столицы бегала вместе с подругой.

Владелица сбежала вместе с собакой



Нога женщины после нападения собаки / Фото Марьяны Прокопчук

По словам пострадавшей, 3 августа во время пробежки от музея Пирогов в направлении Голосеевского горнолыжного спуска она встретила женщину с собакой.

Хозяйка позвала пса к себе, а тот сделал мимо нее круг и побежал к женщинам. Потом он вцепился Прокопчук в ногу.

Хозяйка наблюдала за этой ситуацией, но ничего не делала. После инцидента она сбежала вместе с собакой вглубь леса.



Место, где собака напала на женщину / Фото Марьяны Прокопчук

Поскольку пес вполне может быть больным бешенством, женщина обратилась к киевлянам с просьбой предоставить ей информацию о владелице собаки.

Женщина худощавая, рост где-то 165, волосы темно-каштановые, примерно на уровне плеч. На момент инцидента была одета в светлую рубашку с рукавом по локти и длинную юбку. Волосы собраны в "пучок" снизу. Собака беспородная, черная, длинношерстная, среднего роста. Знакомые-бегуны узнали женщину по характерному поведению,

– отметила киевлянка.

Также Киевлянка утверждает, что ранее эту женщину с собакой видели неподалеку от знака "Дидоровская тропа" с несколькими собаками.