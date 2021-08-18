В Киеве началась репетиция парада: яркие фото и видео
18 августа 2021 , 15:58Читати новину українською
Источник:24 канал
Начало репетиции масштабного парада к 30 летию Независимости Украины произошло по графику. Около 15:00 18 августа в Киеве начали перекрывать дороги, чтобы обеспечить проезд колоннам техники.
Пока колонны танков, КрАЗов, БМП и БТРов двигались в направлении центра, на улице Льва Толстого уже начали последние подготовки техники для проезда по Крещатику.
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Также в центре начали собираться бойцы разных видов войск.
Смотрите видео с бойцами морской пехоты перед началом репетиции парада в Киеве:
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