В Киеве состоялся велопробег ко Дню защитника: яркие фото
Источник:24 канал
В украинской столице 14 октября проходят мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц. Например, утром в Киеве прошел ежегодный велопробег.
Участники ехали с Михайловской площади через Парковую дорогу к Музею истории Украины во Второй мировой войне. Велопробег длился 4 часа.
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Как проходил велопробег
В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Среди них было много детей, военных и просто киевлян, которые решили приобщиться к велопробегу. Участников поздравил капеллан Сергей Дмитриев.
Джедаи, пусть с вами всегда будет сила,
– сказал капеллан.
Кстати, погода поспособствовала мероприятию, поскольку утро в Киеве выдалось солнечным.
Велопробег в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал:
Как в Киеве отмечают День защитников и защитниц
Жители и гости Киева 24 октября могут посетить много торжественных мероприятий. Например, до 22: 00 на Михайловской площади будет предметно-документальная выставка "на линии огня".
Также планируют шествие в память героев Украинской повстанческой армии и Марш защитников. Последний состоится с 16:00 до 18:00. Маршрут: парк Тараса Шевченко – бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости. Ожидают, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек.
С 13: 00 до 15: 00 на Софиевской площади пройдет Всеукраинский молитвенный майдан.