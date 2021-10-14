Учасники їхали з Михайлівської площі через Паркову дорогу до Музею історії України у Другій світовій війні. Велопробіг тривав 4 години.

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Як відбувався велопробіг

У заході взяли участь кілька сотень людей. Серед них було багато дітей, військових і просто киян, які вирішили долучитися до велопробігу. Учасників привітав капелан Сергій Дмитрієв.

Джедаї, нехай з вами завжди буде сила,

– сказав капелан.

До речі, погода посприяла заходу, оскільки ранок у Києві видався сонячним.

Велопробіг у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Як у Києві відзначають День захисників та захисниць

Жителі та гості Києві 24 жовтня можуть відвідати багато урочистих заходів. Наприклад, до 22:00 на Михайлівській площі буде предметно-документальна виставка "На лінії вогню".

Також планують ходу в пам'ять героїв Української повстанської армії та Марш захисників. Останній відбудеться з 16:00 до 18:00. Маршрут: парк Тараса Шевченка – бульвар Тараса Шевченка – Хрещатик – Майдан Незалежності. Очікують, що у заході візьмуть участь близько 10 тисяч людей.

З 13:00 до 15:00 на Софіївській площі пройде Всеукраїнський молитовний майдан.