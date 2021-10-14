Участники ехали с Михайловской площади через Парковую дорогу к Музею истории Украины во Второй мировой войне. Велопробег длился 4 часа.

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Как проходил велопробег

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Среди них было много детей, военных и просто киевлян, которые решили приобщиться к велопробегу. Участников поздравил капеллан Сергей Дмитриев.

Джедаи, пусть с вами всегда будет сила,

– сказал капеллан.

Кстати, погода поспособствовала мероприятию, поскольку утро в Киеве выдалось солнечным.

Велопробег в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Как в Киеве отмечают День защитников и защитниц

Жители и гости Киева 24 октября могут посетить много торжественных мероприятий. Например, до 22: 00 на Михайловской площади будет предметно-документальная выставка "на линии огня".

Также планируют шествие в память героев Украинской повстанческой армии и Марш защитников. Последний состоится с 16:00 до 18:00. Маршрут: парк Тараса Шевченко – бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости. Ожидают, что в мероприятии примут участие около 10 тысяч человек.

С 13: 00 до 15: 00 на Софиевской площади пройдет Всеукраинский молитвенный майдан.