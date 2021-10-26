В Киеве совершенно голый арендатор поджег квартиру и обесточил многоэтажку

Пожар в многоквартирном доме на улице Героев Днепра, 57 в Киеве произошел утром 26 октября. Устроить возгорание в жилище мог сам мужчина, который арендует квартиру.

Соседи мужчины утверждают, что он вполне адекватный. Однако к полиции мужчина выбежал совершенно голый.

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На все вопросы журналистов или правоохранителей он не отвечал.

Накануне обрезал провода в щитовой

По словам жильцов дома, незадолго до пожара мужчина ковырялся в щитовой с ножом.

Он порезал провода электропитания и повредил лифтовую кнопку.

Около 7:30 26 октября в квартире, где проживает арендатор, произошел пожар.

Спасатели потушили огонь в комнате площадью 20 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара вполне могли стать поврежденные провода. Впрочем, каких-либо объяснений от предполагаемого виновника возгорания правоохранители не получили.

Инцидент следователи зарегистрировали в реестре досудебных расследований. Скорее всего, с квалификацией происшествия правоохранители разберутся позже, когда станет известно, из-за чего произошло возгорание.