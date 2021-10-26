Сусіди чоловіка стверджують, що він цілком адекватний. Однак до поліції чоловік вибіг абсолютно голий.

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На всі запитання журналістів чи правоохоронців він не відповідав.

Напередодні обрізав дроти у щитовій

За словами мешканців будинку, незадовго до пожежі чоловік копирсався у щитовій з ножем.

Він порізав дроти електроживлення та пошкодив ліфтову кнопку.

Близько 7:30 26 жовтня у квартирі, де мешкає орендар, сталася пожежа.

Рятувальники загасили вогонь у кімнаті площею 20 квадратних метрів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За попередніми даними, причиною пожежі цілком могли стати пошкоджені дроти. Втім, якихось пояснень від ймовірного винуватця загоряння правоохоронці не отримали.

Інцидент слідчі зареєстрували у реєстрі досудових розслідувань. Скоріш за все, з кваліфікацією події правоохоронці розберуться пізніше, коли стане відомо, через що сталося загоряння.