В Киеве создали интерактивную карту для сравнения цен на новое жилье

Теперь проанализировать стоимость квадратного метра квартир в новостройках Киева будет гораздо удобнее. Специалисты проекта городских исследований ЛУН Город создали онлайн-карту с помощью которой можно проанализировать ценники на первичное жилье.

Как отметили разработчики карты, с помощью этого ресурса можно оценить, как стоимость квадратного метра меняется от локации. Кроме того, проект дает возможность наблюдать за теми объектами, где еще не начиналась продажа квартир.

Где купить квартиру в Киеве: названы самые популярные районы

Ресурс под названием "Карта цен" доступен как для смартфонов, так и для пользователей рабочего стола.

Где в Киеве самое дорогое жилье

Согласно данным ЛУН, дороже всего стоят квартиры в центре города.

В ЖК Tetris Hall, клубном доме New York, ЖК Pechersk Hills Residence квадратный метр жилья стоит более 120 тысяч гривен. Кроме того, с ценниками по 50 – 60 тысяч за квадрат есть жилые комплексы на Сырце, Академгородке и Оболони. На Левом берегу стоимость значительно меньше – только в одном ЖК за квадратный метр нужно заплатить почти 50 тысяч.

Как пользоваться онлайн-картой

Сориентироваться в ценах на новостройки очень легко, поскольку ЖК отмечены разными цветами:

новостройки с самой низкой ценой обозначены темно-синим;

ЖК с высокими ценами отмечены красным;

Белым обозначили дома и секции, где все квартиры уже разобрали, а также объекты, где продажи не начинались.

Кроме того, можно видеть статус строительства. Строительным краном обозначены еще недостроенные объекты. Галочкой – дома, работы над которыми уже закончились, а песочным домом – объекты, на которых ведутся подготовительные работы.

Смотрите видео об интерактивной карте цен на новостройки Киева: