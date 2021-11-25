В Киеве сожгли евробляху, которую давно бросил владелец

Пожар произошел в Дарницком районе Киева утром 25 ноября. По предварительным данным, в результате поджога брошенная машина сгорела дотла.

На месте происшествия работали спасатели, однако спасти евробляху они физически не имели ни единого шанса. По словам местных жителей, еще до пожара от машины не осталось ничего ценного.

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Машина была брошена владельцем больше полугода назад.

Машину давно разобрали на части

Пожар произошел на перекрестке улиц Канальная и Сортировочная в Дарницком районе Киева.

Как утверждают очевидцы, владелец машины на еврономерах оставил машину очень давно. С тех пор никому до нее не было дела.

В машине разбили стекла и разрисовали двери. Кроме того, неизвестные начали разбирать ее на части.

Много раз видел детей в ней, рядом полиция часто стояла, но видимо кому-то она надоела, и этот кто-то решил ситуацию таким радикальным образом,

– отметил автор видео.

Кому именно принадлежала машина, неизвестно. Скорее всего, владелец бросил ее из-за того, что растаможивать машину не было экономического смысла.

Смотрите видео пожара в Дарницком районе Киева: