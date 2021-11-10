В Киеве среди улицы нашли крокодила: фото экзотического животного

В Киеве прямо среди улицы нашли крокодила. Нетипичного для столицы жителя прохожие заметили 10 ноября.

Судя по фотографии, на экзотическое животное наткнулась собака, которую выгуливали неподалеку. Хищник лежал в опавшей листве.

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"Спящий красавец"

На первый взгляд кажется, что крокодил не подавал никаких признаков жизни. Однако вполне вероятно, что из-за непривычного для него холодного климата он впал в анабиоз – зимнюю спячку.

Похожая находка на курорте

В мае в курортной Кирилловке (Запорожская область) люди также нашли на пляже останки крокодила. Скорее всего, труп выбросили нарушители, которые зарабатывают на фотографировании с экзотическими животными. Горе-фотографы часами носят их под палящим солнцем с заклеенными скотчем пастями.