В туристической Кирилловке люди заметили на пляже останки крокодила. Труп рептилии лежал на песке, неподалеку от Азовского моря.

Об этом на своей странице в инстаграме сообщил один из пользователей. Мужчина также опубликовал фото находки.

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Пользователи соцсети сразу отреагировали на фото. Они предположили, что в этом сезоне Азовское побережье может огорчить отдыхающих не только нашествием медуз.

Как крокодил мог оказаться на пляже

Крокодилы на этом курорте никогда не жили. Следовательно, версия о том, что он вылез из воды или приполз из заповедника – маловероятна.

Вероятнее всего, погибший крокодил был одним из тех животных, которых используют для антуража и поощрения туристов к фотографиям. В Кирилловке "бизнесмены" постоянно используют обезьянок, черепах, крокодилов, ящериц, пони, ослов, лошадей для "реквизита".

Внимание! Жара и сомнительные условия содержания становятся смертельными для экзотических животных. Зоозащитники неоднократно протестовали против курортных фотографов, которые их используют.

Несмотря на это, некоторые до сих пор пытаются заработать на страданиях животных – их таскают под палящим солнцем с заклеенными скотчем пастями.

Как выглядело найденное пресмыкающееся

"Гуляли по пляжу, наткнулись на труп крокодила, будем осторожнее в этом году", – подписал фото с останками крокодила автор публикации.



Отдыхающие нашли труп крокодила / Фото из инстаграма maxsemenda