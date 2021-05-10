Мертвого крокодила нашли на берегу Азовского моря в Кирилловке: фото
В туристической Кирилловке люди заметили на пляже останки крокодила. Труп рептилии лежал на песке, неподалеку от Азовского моря.
Источник:"РИА Мелитополь"
Об этом на своей странице в инстаграме сообщил один из пользователей. Мужчина также опубликовал фото находки.
Внимание В австралийской школе обнаружили гигантскую моль: фото редкого насекомого
Пользователи соцсети сразу отреагировали на фото. Они предположили, что в этом сезоне Азовское побережье может огорчить отдыхающих не только нашествием медуз.
Как крокодил мог оказаться на пляже
Крокодилы на этом курорте никогда не жили. Следовательно, версия о том, что он вылез из воды или приполз из заповедника – маловероятна.
Вероятнее всего, погибший крокодил был одним из тех животных, которых используют для антуража и поощрения туристов к фотографиям. В Кирилловке "бизнесмены" постоянно используют обезьянок, черепах, крокодилов, ящериц, пони, ослов, лошадей для "реквизита".
Несмотря на это, некоторые до сих пор пытаются заработать на страданиях животных – их таскают под палящим солнцем с заклеенными скотчем пастями.
Как выглядело найденное пресмыкающееся
"Гуляли по пляжу, наткнулись на труп крокодила, будем осторожнее в этом году", – подписал фото с останками крокодила автор публикации.
Отдыхающие нашли труп крокодила / Фото из инстаграма maxsemenda
Поделиться новостью