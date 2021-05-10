В начальной школе австралийского штата Квинсленд обнаружили гигантскую древесную моль. Редкое насекомое увидели строители, которые обустраивали новые классные комнаты.

Учебное заведение Mount Cotton State School расположено возле тропического леса. По словам руководства, на территории часто можно встретить различных диких животных.

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В школе Квинсленда нашли гигантскую моль

Редкую гигантскую древесную моль обнаружили во время строительства в австралийской школе Mount Cotton State School. Самки животного могут весить до 30 граммов и иметь размах крыльев до 25 сантиметров.

Как рассказал сотрудник Квинслендского музея, Endoxyla cinera проживает на прибрежных территориях от Квинсленда до Нового Южного Уэльса. Эти насекомые прогрызают ходы в стволах эвкалиптов и едят древесину.

Взрослые представители этой древесной моли живут чрезвычайно короткий промежуток времени – всего несколько дней. Они умирают сразу после спаривания и откладывания яиц.



Гигантская древесная моль в Австралии / Фото Mount Cotton State School

Несмотря на огромные размеры самок животного, самцы могут быть меньше вдвое. "Обычно люди не видят их с распростертыми крыльями, поэтому не понимают, насколько они велики. Но если вы их действительно поднимете, насекомые окажутся очень тяжелыми", – пояснил сотрудник Квинслендского музея.

Ученикам предложили написать сочинение о редкой находке

Строители, которые и обнаружили древесную моль во время работ в школе, сделали фото. Впоследствии фотографии опубликовали на фейсбук-странице Mount Cotton State School.

Ученикам некоторых классов предложили написать сочинения о редкой древесной моли. Директор учебного заведения Меган Стюард назвала такую находку "удивительной". Она вспомнила, в школу "часто приходили" такие дикие животные, как:

великоноги восточные (птицы семейства мусорных кур);

валаби (млекопитающие семейства кенгуру);

коалы;

утки;

змеи;

черепахи.

"Но гигантская древесная моль – это то, чего мы еще никогда раньше не видели", – отметила Меган Стюард.