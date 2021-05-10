В австралийской школе обнаружили гигантскую моль: фото редкого насекомого
В начальной школе австралийского штата Квинсленд обнаружили гигантскую древесную моль. Редкое насекомое увидели строители, которые обустраивали новые классные комнаты.
Источник:The Guardian
Учебное заведение Mount Cotton State School расположено возле тропического леса. По словам руководства, на территории часто можно встретить различных диких животных.
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В школе Квинсленда нашли гигантскую моль
Редкую гигантскую древесную моль обнаружили во время строительства в австралийской школе Mount Cotton State School. Самки животного могут весить до 30 граммов и иметь размах крыльев до 25 сантиметров.
Как рассказал сотрудник Квинслендского музея, Endoxyla cinera проживает на прибрежных территориях от Квинсленда до Нового Южного Уэльса. Эти насекомые прогрызают ходы в стволах эвкалиптов и едят древесину.
Взрослые представители этой древесной моли живут чрезвычайно короткий промежуток времени – всего несколько дней. Они умирают сразу после спаривания и откладывания яиц.
Гигантская древесная моль в Австралии / Фото Mount Cotton State School
Несмотря на огромные размеры самок животного, самцы могут быть меньше вдвое. "Обычно люди не видят их с распростертыми крыльями, поэтому не понимают, насколько они велики. Но если вы их действительно поднимете, насекомые окажутся очень тяжелыми", – пояснил сотрудник Квинслендского музея.
Ученикам предложили написать сочинение о редкой находке
Строители, которые и обнаружили древесную моль во время работ в школе, сделали фото. Впоследствии фотографии опубликовали на фейсбук-странице Mount Cotton State School.
Ученикам некоторых классов предложили написать сочинения о редкой древесной моли. Директор учебного заведения Меган Стюард назвала такую находку "удивительной". Она вспомнила, в школу "часто приходили" такие дикие животные, как:
- великоноги восточные (птицы семейства мусорных кур);
- валаби (млекопитающие семейства кенгуру);
- коалы;
- утки;
- змеи;
- черепахи.
"Но гигантская древесная моль – это то, чего мы еще никогда раньше не видели", – отметила Меган Стюард.
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