В Киевском метро останавливали движение поездов из-за падения мужчины на рельсы

На станции "Оболонь" один из пассажиров метрополитена упал на рельсы. ЧП произошло в час пик 3 августа.

По словам источников 24 канала, Мужчина не получил травм в результате падения. Чтобы спасти его, сотрудникам метрополитена пришлось на несколько минут останавливать движение поездов на "синей ветке".

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Сейчас метро работает в обычном режиме.

Что известно о падении мужчины на станции "Оболонь" в Киеве

Сразу после падения свидетели инцидента предупредили об этом работников подземки. Движение поездов вынужденно остановили.

Поднять пассажира на перрон смогли усилиями работников станции и полицейских. На это ушло всего лишь несколько минут.

После спасения мужчины движение поездов восстановили, а самому пассажиру вызвали скорую.

Медики осмотрели пострадавшего. Он не нуждался в помощи и госпитализации.

В результате чего мужчина упал на рельсы, пока неизвестно. Движение поездов на "синей" ветке останавливалось где-то на 5 – 7 минут.