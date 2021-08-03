В Киевском метро останавливали движение поездов из-за падения мужчины на рельсы
3 августа 2021 , 10:24Читати новину українською
Источник:"Обозреватель"
На станции "Оболонь" один из пассажиров метрополитена упал на рельсы. ЧП произошло в час пик 3 августа.
По словам источников 24 канала, Мужчина не получил травм в результате падения. Чтобы спасти его, сотрудникам метрополитена пришлось на несколько минут останавливать движение поездов на "синей ветке".
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Сейчас метро работает в обычном режиме.
Что известно о падении мужчины на станции "Оболонь" в Киеве
- Сразу после падения свидетели инцидента предупредили об этом работников подземки. Движение поездов вынужденно остановили.
- Поднять пассажира на перрон смогли усилиями работников станции и полицейских. На это ушло всего лишь несколько минут.
- После спасения мужчины движение поездов восстановили, а самому пассажиру вызвали скорую.
Медики осмотрели пострадавшего. Он не нуждался в помощи и госпитализации.
В результате чего мужчина упал на рельсы, пока неизвестно. Движение поездов на "синей" ветке останавливалось где-то на 5 – 7 минут.