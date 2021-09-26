В Киеве стартовал Климатический марш: что требуют участники – фото, видео с митинга
Источник:24 канал
В Киеве в 12 часов 26 сентября стартовал Климатический марш. Активисты требуют достаточного финансирования на мероприятия по адаптации к изменению климата.
Активисты отправились с Михайловской площади к Верховной Раде. Организатор – общественная организация "Экодия".
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В Киеве активисты собрались на Климатический марш
Основное требование – достаточное финансирование в госбюджете на мероприятия, которые обеспечивают сокращение выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия,
– сообщили активисты.
Более того, они считают, что важно не только выделить средства, но и эффективно их использовать, с возможностью постоянного мониторинга их расходов.
Среди основных требований:
- выделить и эффективно использовать средства на мероприятия по адаптации к изменению климата, на предотвращение негативных последствий стихийных бедствий;
- отказаться от дотирования убыточной угольной отрасли;
- выделить достаточно средств на поддержку муниципальных проектов по развитию возобновляемой энергетики и стимулы для домохозяйств, а также – на развитие системы госмониторинга качества воздуха по всей стране.
Активисты собрались на Климатический марш в Киеве / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Активисты идут с Михайловской площади к Верховной Раде: смотрите видео Анны Брыковой, 24 канал
По словам очевидцев, на марш пришло несколько сотен человек – по меньшей мере 200 – 500 активистов.
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